राजस्थान के इस छात्रावास का बिगड़ा हाल,फटेहाल बिस्तरों में छात्र गुजारते सर्द रात

The condition of this hostel of Rajasthan is spoiled,Students spend a cold night in torn beds. Years old students sleep on dirty beds. government Ambedkar Hostel

-वर्षों पुराने गंदे बिस्तरों पर सोते हैं छात्र.-राजकीय अम्बेडकर छात्रावास का हाल