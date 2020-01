ट्रॉली व पिकअप की भिड़ंत में दो जनों की हालत गम्भीर

सुरतपुरा मोड़ पर (The condition of two people is critical in the trolley and pickup) सोमवार सुबह 6 .30 बजे बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की भिडंत

सपोटरा. ग्राम पंचायत बापौती के सुरतपुरा मोड़ पर (The condition of two people is critical in the trolley and pickup) सोमवार सुबह 6 .30 बजे बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और पिकअप की भिडं़त में पिकअप चालक खलील पुत्र शरफू निवासी बरैनी नगर भरतपुर तथा उसका साथी माजिद खान पुत्र रईस खान निवासी उड़की मोहम्मदा नगर भरतपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। (The condition of two people is critical in the trolley and pickup)

सूचना पर सपोटरा हेड कांस्टेबल बच्चूसिंह मौके पर पहुंचे और घायलों को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया।

इसके बाद पिकअप और ट्रॉली को जब्त कर लिया। (The condition of two people is critical in the trolley and pickup) गंभीर रूप से घायल पिकअप ड्राइवर खलील की हालत में सुधार नहीं होने पर राजकीय चिकित्सालय सपोटरा के चिकित्सकों ने उसे गंगापुर रैफर कर दिया।

The condition of two people is critical in the trolley and pickup