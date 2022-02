गमगीन माहौल में पुलिस सम्मान से हुई कांस्टेबल की अंत्येष्टि

The constable's funeral took place with police honor in a gloomy atmosphere

भिक्की का पुरा में करंट लगने से एक दिन पहले हुई थी सिपाही की मौत

करौली Published: February 19, 2022 11:26:12 pm

हिण्डौनसिटी. नई मण्डी थाना इलाके के भिक्की का पुरा में करंट लगने से हुई कांस्टेबल की मृत्यु के बाद शनिवार को गमगीन माहौल में पुलिस समान के साथ शव की अंत्येष्टि की गई। करौली पुलिस लाइन से आई राजस्थान पुलिस की टुकड़ी ने मृतक कांस्टेबल को सलामी देकर अंतिम विदाई दी।

पुलिस के अनुसार मृतक भिक्की का पुरा निवासी विजेन्द्र सिंह (27) पुत्र भगवान सिंह गुर्जर है। जो पांच वर्ष पूर्व राजस्थान पुलिस में भर्ती हुआ था। वर्तमान में वह बारां जिले के सारथल थाने पर तैनात था। विगत 13 फरवरी को वह अवकाश पर गांव आया हुआ था। इस बीच 18 फरवरी की शाम को खेतों पर नलकूप की मोटर चलाते समय स्र्टाटर में आए करंट से उसकी मृत्यु हो गई। रातभर शव राजकीय जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा रहा।

शनिवार को सुबह चिकित्सकों ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में मृतक के बड़े भाई रामसिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इधर कोतवाली थाना प्रभारी वीरसिंह गुर्जर, नई मण्डी थाने के उप निरीक्षक जगदीश सागर, महू चौकी प्रभारी प्रेमसिंह गुर्जर, हैड कांस्टेबल कमल सिंह ने पुष्प चक्र अर्पित किए। साथ ही पुलिस के जवानों की टुकडी ने सलामी दी। मृतक के परिवार में उसकी उच्च शिक्षित पत्नी रीना व दो बच्चे हैं। विजेन्द्र की मृत्यु से पूरे गांव में शोक फैला हुआ है।

