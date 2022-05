दक्ष ग्राहकों की संगठित शक्ति से टूटेगा शोषण का चक्र

पत्रकार वार्ता में बोले अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई शाह

करौली Published: May 15, 2022 08:59:42 am

हिण्डौनसिटी. अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण भाई शाह शनिवार को हिण्डौन आए। उन्होंने पत्रकार वार्ता में पंचायत द्वारा ग्राहकों केे हितों की रक्षा में किए गए कार्यों के बारे में बताया। साथ ही कहा कि पचंायत देश में दक्ष ग्राहकों को संगठित करने के लिए कार्य कर रही है। दक्ष ग्राहकों की संगठित शक्ति ही देश में चल रहे ग्राहक शोषण के चक्र को तोड़ सकती हैं।

हिण्डौन में एक दिवसीय प्रवास कार्यक्रम में शाह ने कहा कि आज हर व्यक्ति कहीं न कहीं ग्राहक रूप में हैं। चाहे वह सामान्य ग्राहक हों आ फिर सामग्र्री की निचले स्तर पर आपूर्ति देने वाला वितरक या डीलर अथवा उत्पाद निर्माता। खरीद फरोख्त व शुल्क शुदा सुविधाओं के उपयोग में ग्राहक का शोषण हो रहा है। ऐसे में ग्राहक के तौर पर एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के शोषण से यह चक्र बन गया है। ऐसे में शोषण की अर्थ तंत्र चक्र तोडऩे के लिए ग्राहकों को उत्पाद और उपभोग के प्रति दक्ष होना जरुरी है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए वर्ष 1974 में ग्राहक पंचायत की स्थापना की। जो देश भर में संगठन के जरिए जागरण, संगठन और आंदोलन केे तौर पर कार्य कर रही है। ग्राहकों को दक्ष बनाने के लिए पंचायत द्वारा वर्ग प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जाता है। जहां उत्पादन में निपुणता, वितरण में समानता और उपयोग में संयम बरतने को लेकर प्रशिक्षित किया जाता है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद सैनी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य सुनील जैन व प्रांतीय सचिव ओम प्रकाश, धर्मेन्द्र गेरा, जितेंद्र खेमरिया, सुनील अग्रवाल आदि मौजूद रहे। पढ़ना जारी रखे

