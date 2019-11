योजनाओं का लाभ दिलाने में जिम्मेदार विभाग ही फिसड्डी,राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का निस्तारण नहीं

करौली. जिले में गरीब व असाहय तबके को लाभ दिलाने के लिए सीधे (The department responsible for providing benefits of the schemes is the laggard) जुड़े विभाग ही फरियादियों की समस्याओं के निस्तारण में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इसका खुलासा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल की एक रिपोर्ट में हुआ है।