जिला प्रशासन ने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी से पूछा सवाल- सरकारी भूमि पर कैसी हुई अफीम की खेती

The district administration asked the Patwari and Village Development Officer the question - how did poppy cultivation on government land

पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी को थमाए नोटिस, आज देना होगा जवाब

सरकारी भूमि पर अफीम की खेती का मामला