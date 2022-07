पीएचसी में प्रसव से किनारा, जिला अस्पताल में गर्भवतियों की कतार

चार पीएचसी में नहीं सुविधा, तीन सीएचसी में भी सुस्ती का आलम

करौली Published: July 07, 2022 11:53:09 am

हिण्डौनसिटी. सरकार द्वारा भले गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल स्वास्थ्य सेवाओं के सुद्रढ़ करने के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन धरातल स्थिति मंशा के उलट है। ब्लॉक क्षेत्र के 75 फसदी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसव की सुविधा नहीं है। जहां सुविधा हैं उनमें प्रसव का छहमाही आंकड़ा इक्का- दुक्की में सिमटा है। सुविधाओं के अभाव में पीएचसी के प्रसव केंद्र सूने पड़े हैं। वहीं शहर के राजकीय चिकित्सालय के प्रसूति विभाग में ग्रामीणों क्षेत्र की भीड़ रहने से प्रसव का मासिक आंकड़ा 300 के पास पहुंच रहा है।

पीएचसी में प्रसव से किनारा, जिला अस्पताल में गर्भवतियों की कतार



अधिक आबादी के गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोल प्रसव सुविधाएं सुनिश्चित की थी। ताकि ग्रामीण क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं को स्थानीय स्तर पर संस्थागत प्रसव की सुविधा मिल सके। जिले के दूसरे बड़े ब्लॉक हिण्डौन में ग्रामीण क्षेत्र में 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। इनमें से महज दो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झारेड़ा व महू में यदा कदा ही प्रसव कराई जाती है। आम तौर पर गर्भवतियों सामान्य परामर्श के बाद हिण्डौन राजकीय जिला चिकित्सालय अथवा शहर के निजी नर्सिंग होमों में प्रसव के लिए आती है। स्थिति यह है कि संस्थागत प्रसव के सामान्य सुविधा संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद जनवरी से जून तक की छहमाही में गांव झारेड़ा की पीएचसी में 3 गांव महू की पीएचसी में महज 2 प्रसव कराए गए हैं। जबकि करसौली व विजयपुरा पीएचसी में सुविधा-संसाधन होने के बाद भी एक अदद प्रसव नहीं कराया गया है। वहीं ब्लाक क्षेत्र छह अन्य पीएचसी कटकड़ कोटरी, ढिंढोरा व खेडलियानकापुरा में छह माह में प्रसव का आंकड़ा शून्य है। स्टाफ पूरा, सेवाएं व भवन अधूरा-

ब्लॉक क्षेत्र के सभी आठ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रोंं पर विभागीय स्टाफ पैटर्न से स्वास्थ्यकर्मी तो कार्यरत हैं, लेकिन कही भवन को टोटा है तो कहीं कार्मिकोंं का ढुलमुल के रवैया रोड़ा बना है।

बीसीएमओ कार्यालय के अनुसार सभी पीएचसी पर एक चिकित्सक, मेलनर्स प्रथम, एलएचवी, लैब तकनीशियन एक-एक व दो-दो मेल नर्स द्वितीय कार्यरत हैं। हाल ही में स्वास्थ्य उपकेंद्र से क्रमोन्नत होने से कटकड़, कोटरी व ढिंढोरा पीएचसी में भवन की अपर्याप्तता है। वहीं खेडलियान का पुरा पीएचसी किराए के एक कक्ष में संचालित है। ऐसे में यहां प्रसव कक्ष ही नहीं बन सकें हैं। सीएचसी में भी सेवाएं सुस्त-

ब्लाक क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संस्थागत प्रसव के मामले में ज्यादा ठीक नहीं है। मापदण्ड के अनुसार सुविधाएं होने के बावजूद संस्थागत प्रसव सेवाओं के लिए सीएचसी में गर्भवतियों का ठहराव अपेक्षाकृत कम है। शेरपुर गांव की सीएचसी में छह माह में महज दो प्रसव हुए हैं। जबकि श्रीमहावीरजी में 95 व सूरौठ में 143 के प्रसव कराए गए।



जिला चिकित्सालय पर बढ़ रहा दबाव-

ग्रामीण क्षेत्र में समुचित प्रसव सेवाएं नहीं होने से राजकीय चिकित्सालय चिकित्सालय के प्रसूति विभाग गर्भवतियों की आवक का दबाव रहता है। हर माह औसतन प्रसव का आंकड़ा 300 से पार पहुंच रहा है। इनमें मात्र 90 फीसदी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं। भीड़ की वजह से शहरी क्षेत्र की महज 10 फीसदी महिलाएं ही राजकीय चिकित्सालय में प्रसव कराने पहुंचती हैं।

चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार जनवरी से जून माह तक जिला चिकित्सालय के प्रसूति विभाग में 1808 गर्भवतियों ने प्रसव कराया। इनमें से 1616 महिलाए ग्रामीण क्षेत्र की थी। जबकि नगर परिषद क्षेत्र की महज 192 महिलाएं छह माह प्रसव के लिए राजकीय चिकित्सालय पहुंची थी। एक आंकड़े के अनुसार जनवरी माह में 344 में से 312 महिलाएं ग्रामीण थी।



इनका कहना है ब्लॉक के सीएचसी व पीएचसी पर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सुविधा संसाधनों से लैस प्रसूति सेवाएं उपलब्ध हैं। गर्भवर्तियों को क्षेत्रीय पीएचसी पर संस्थागत प्रसव सुविधा लाभ लेना चाहिए। उपकेंद्र से क्रमोन्नत हुई चार पीएचसी में भवन निर्माण के साथ प्रसव सेवाएं शुरू हो सकेंगी। डॉ. दीपक चौधरी, बीसीएमओ, हिण्डौनसिटी. पीएचसी में प्रसव नहीं होने से राजकीय जिला चिकित्सालय में दबाव रहता है। भीड़ की वजह से सेवाएं में स्तरीय उत्कृष्टता कायम रखने में परेशानी होती है।

डॉ. ओपी मीणा, कार्यवाहक पीएमओ

राजकीय जिला चिकित्सालय, हिण्डौनसिटी फैक्ट फाइल पीएचसी प्रसव जनवरी से जून

झारेड़ा- 03

महू - 02

कटकड-़ 0

कोटरी - 0

ढिंढोरा - 0

करसौली - 0

विजयपुरा - 0

खेडलियानकापुरा- 0

सीएचसी- प्रसव

सूरौठ- 143

शेरपुर- 02

श्रीमहावीरजी- 95 हिण्डौन जिला चिकित्सालय माह कुल प्रसव ग्रामीण शहरी

जनवरी 344 312 32

फरवरी 321 293 28

मार्च 276 238 38

अप्रेल 229 198 31

मई 307 274 33

जून 331 301 30

कुल 1808 1616 192 पढ़ना जारी रखे

