छाया कोहरा, शीतलहर से जनजीवन अस्त-व्यस्त

करौली सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। (The effect of Karauli cold is not diminishing) गुरुवार को घने कोहरे और शीतलहर का असर रहा। दोपहर तक भी घना कोहरा रहा।

करौली सर्दी का असर कम नहीं हो रहा है। (The effect of Karauli cold is not diminishing) गुरुवार को घने कोहरे और शीतलहर का असर रहा। दोपहर तक भी घना कोहरा रहा। चालकों को वाहनों की हैडलाइट जलाकर गुजरना पड़ा। इधर दिनभर लोग अलाव तापते नजर आए ग्रामीण इलाकों में सर्दी का असर अधिक दिख रहा है। सर्दी के कारण पशु-पक्षी भी बेचैन हो रहे हैं। दिनभर धूप नहीं निकलने से सर्दी से निजात नहीं मिली। (The effect of Karauli cold is not diminishing)

कोहरे ने बढ़ाई सर्दी

गोठरा. यहां घने कोहरे से सुबह वाहन चालकों को परेशानी हुई।वहीं तेज सर्दी के कारण लो ठिठुरते रहे। गलन के कारण अलाव तापते रहे। तेज धूप नहीं निकलने से भी सर्दा से राहत नहीं मिली। (The effect of Karauli cold is not diminishing)

कोहरे ने बढ़ाई सर्दी

गोठरा. यहां घने कोहरे से सुबह वाहन चालकों को परेशानी हुई।वहीं तेज सर्दी के कारण लो ठिठुरते रहे। गलन के कारण अलाव तापते रहे। तेज धूप नहीं निकलने से भी सर्दा से राहत नहीं मिली। (The effect of Karauli cold is not diminishing)