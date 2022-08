आजादी का अमृत..... शान से फहरेगा तिरंगा, 61 प्रतिभाओं का होगा सम्मान

The elixir of freedom..... Tricolor will be proudly hoisted, 61 talents will be honored

मोहननगर के बालिका विद्यालय में आयोजित होगा उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

करौली Published: August 15, 2022 08:38:29 am

ये मुस्कान ही तो है आजादी का अमृत..... करीब नौ दशक तक अंग्रेजों के खिलाफ चले कांंतिक्रारी और सत्याग्रही आंदोलन के बाद देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजादी मिली। स्वतंत्रता संग्राम में भारत माता के अननिगत सपूत शहीद हुए। आजादी के दीवानों ने प्राणोत्सर्ग कर हमें अपनी जमीं-अपना आसमां में खुली हवा दी। परतंत्रता के विषाद से निकल देशवासियों के चेहरों पर बिखरी मुस्कान ही तो आजादी का अमृत है। 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर हिण्डौनसिटी में खिलखिलाते हुए हाथों में तिरंगा थाम दौड़ते एक निजी स्कूल के बच्चे।



हिण्डौनसिटी. उपखंड स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह सोमवार को मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सुबह नौ बजे राष्ट्रीय ध्वज को सलामी के बाद देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। इसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए 61 प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

नगरपरिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी कुमारी कुमावत ने बताया कि समारोह में मुख्य अतिथि एसडीएम अनूप सिंह ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद शिक्षिकाओं व स्कूली छात्र-छात्राओं के द्वारा देशभक्ति व जागरुकता से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जाएगी। कार्यंक्रम में इलाके के स्वतंत्रता सैनानी व शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया जाएगा।

इन प्रतिभाओं का होगा सम्मान

एसडीएम ने बताया कि समारोह में सीडीपीओ सुशीला देवी, राउमावि की प्रधानाचार्य प्रतिभा शर्मा, राउमावि मोहननगर की पुस्तकालय अध्यक्ष मधुबाला शर्मा, सूरौठ के भू-अभिलेख निरीक्षक सुरेश कोली, सूरौठ तहसील के कार्यालय सहायक हरिओम योगी, हिण्डौन तहसील के कनिष्ठ सहायक मयंक दत्तात्रेय, पटवारी राजेन्द्र गुर्जर, महात्मा गांधी विद्यालय की प्रयोगशाला सहायक वंदना सैनी, बरगमां के पशुधन सहायक सुशील लहकोडिया, राउमावि हिण्डौन के व्याख्याता संजय गोयल, राजकीय चिकित्सालय के नर्सिंग ऑफिसर धनराज अवस्थी, विद्युत निगम के तकनीकी सहायक राहुल, नगरपरिषद के कनिष्ठ सहायक केशव चंद, फायरमैन विनीता, फायरमैन सोहनसिंह पोहिया, सफाई कर्मचारी चन्द्रकला, सफाई कर्मचारी राजू लाल, एडवोकेट शांति स्वरुप शुक्ला, उदय सिंह, मंजूर अली, पत्रकार पुनीत पाठक, पत्रकार अंशु गुप्ता, सूरौठ उपसरपंच श्यामसुंदर सैनी, रोडवेज परिचालक खुशीराम गुर्जर, सूचना सहायक राजेश सांवरिया, ई-मित्र संचालक पुरुषोत्तम जांगिड, समाजसेवी हनी दत्ता, फाजिलाबाद के प्रधानाचार्य एनजीराम मीणा, बाईजट्ट प्रधानाचार्य रहीमुद्दीन खान, अध्यापक राजवीर सिंह, शारीरिक शिक्षक भगतसिंह, ग्राम विकास अधिकारी महेन्द्र कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर मनोज कुमार बंशीवाल, लैब टेक्निीशियन पवन कुमार वर्मा, खिलाडी अभिनव सिंह, प्रियंगा जोगी, आयुर्वेदे चिकित्सक रामरुप मीणा, कृषि उपज मंडी के लिपिक प्रेमचंद, समाजसेवी हरीमोहन, समाजसेनी उदयसिंह धाकड, बीएलओ यशवेन्द्र कुमार, बीएलओ जगमोहन गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य रामहरी गुर्जर, भामाशाह बाबूलाल मीणा, शारीरिक शिक्षक योगेन्द्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी भ्वानी शंकर शर्मा, केयर टेकर आशीष शर्मा, एडवोकेट धर्मेन्द्र गुप्ता, दिलीप सिंह मावई, मुकेश सिंह जाट, वरिष्ठ मुंशी दीनदयाल पंडा, जमादार जुगनू, सूचना सहायक रजत जैन, पार्षद इमरान सैफी, हैल्थ सुपरवाईजर हेमलता भारद्वाज, कांस्टेबल जोगेन्द्र सिंह, बहादुर सिंह, लवकेश, भरत सिंह, मुख्तयार सिंह, आबकारी विभाग के वरिष्ठ सहायक अजीत सिंह को सम्मानित किया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

