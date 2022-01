नुकसान के डर खुद ही तोड़े अतिक्रमण, आज हटाए जाएंगे बचे हुए अवैध कब्जे

The encroachment itself should be broken in fear of loss, today the remaining illegal occupations will be removed

मंडावरा रोड़ पर 60 फीट चौडी सड़क का होगा निर्माण

करौली Published: January 24, 2022 12:44:23 am

हिण्डौनसिटी. मंडावरा रोड़ पर सड़क सीमा में हो रहे अतिक्रमणों पर एक दिन सख्ती दिखाने के बाद प्रशासन द्वारा दो दिन की मोहलत दी गई, तो लोगों ने नुकसान की आशंका में स्वयं के स्तर पर ही अपने अतिक्रमण तोड़ लिए। अब शेष बचे कब्जों को प्रशासन द्वारा सोमवार को धवस्त किया जाएगा।

दरसअल शहर के सबसे व्यवस्ततम मार्गों में शुमार मंडावरा रोड़ पर 60 फीट चौड़ी सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कराया जाएगा। इसके लिए मुयमंत्री बजट घोषणा के तहत सरकार द्वारा छह करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। पीडब्ल्यूडी की ओर से सड़क निर्माण के लिए निविदा भी जारी कर दी गई, लेकिन अतिक्रमणों की ओर से सड़क का निर्माण प्रारंभ नहीं हो सका है।

सहायक अभियंता महेंद्र सिंह ने बताया कि 21 जनवरी को मंडावरा रोड़ पर सेंटर लाइन से सड़क के दोनों ओर 30-30 फीट की सीमा में अतिक्रमणों को हटाया गया था। लोगों को स्वयं के स्तर पर ही कच्चे और पक्के अतिक्रमणों को हटाने के लिए शनिवार और रविवार तक दो दिन की मोहलत दी गई थी।

अतिक्रमियों ने प्रशासनिक कार्रवाई में होने वाले नुकसान की आशंका के चलते स्वयं ही जेसीबी या मजदूरों के जरिए अपे-अपने कब्जे हटाए गए। अब जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाए हैं, उनके कब्जों को प्रशासनिक दस्ते द्वारा सोमवार को ध्वस्त किया जाएगा। इस दौरान नगरपरिषद व प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस अमला तैनात रहेगा।



दिल्ली की ओर से देरी से आई ट्रेनें हिण्डौनसिटी. मथुरा-पलवल के बीच मालगाड़ी के पटरी से उतरने के दूसरे दिन भी रेल यातायात प्रभावित रहा। दिल्ली की ओर से आने वाले ट्रेनें 2 से पांच घंटा देरी से आई। ऐसे में यात्रियों के सर्दी में प्लेटफार्म पर बैठ ट्रेन की बाट जोहनी पड़ी।

रेलवे सूत्रों के अनुसार रविवार को मौके पर रेल मार्ग के क्लीयर नहीं होने से एकल ट्रैक से ही ट्रेनों की निकासी की गई। जिससे स्वर्ण मंदिर मेल 4 घंटे, नंदादेवी एक्सप्रेस 3 घंटे, पटना-कोटा एक्सप्रेस 5 घंटा व जनशताब्दी एक्सप्रेस निर्धारित समय से दो घंटे देरी से आई। ड्यूटी स्टेशन मास्टर ने बताया कि रेलवे ट्रैक के क्लीयर होने पर सोमवार से निर्धारित समय पर आने की उम्मीद है।

