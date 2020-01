निराश्रित बालकों के चेहरे खुशी खिल उठे

करौली. कैलादेवी में संचालित (The faces of the destitute children blossomed) कान्हा एवं राधिका निराश्रित बाल आश्रम में मंगलवार को वन विभाग के एक कर्मचारी ने बालकों को स्कूल जूते बांटे, जिससे बालकों के चेहरे खुशी से खिल उठे।