मावठ से खिले किसानों के चेहरे.. रात को बूंदाबांदी, दिनभर छाए रहे बादल, बढ़ी ठंड



The faces of the farmers bloomed from Maavath.. drizzle at night, clouds remained throughout the day, increased cold

करौली Published: December 28, 2021 12:13:14 am

हिण्डौनसिटी. दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में मौसम ने करवट बदली। रविवार रात हल्की बूंदाबांदी के बाद सोमवार को दिनभर आसमान में बादल छाए रहने से वातावरण में ठंडक घुल गई। जिससे आम जनजीवन प्रभावित नजर आया। कड़ाके की सर्दी और शीतलहर ने लोगों को घरों में कैद कर दिया। शहर से लेकर गावों तक लोग आग जलाकर अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए।

बीती रात करीब साढे 12 बजे अचानक से आसमां से बूंदाबांदी होने लगी।

मावठ से खिले किसानों के चेहरे.. रात को बूंदाबांदी, दिनभर छाए रहे बादल, बढ़ी ठंड

हल्की बूंदों ने सर्द मौसम में ठिठुरन पैदा कर दी। ठंड से बचाव के लिए लोग घरों व अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अलाव का सहारा लेते नजर आए। रोजमर्रा के काम के लिए बाहर जाने वाले लोगो का ठंड के कारण कामकाज प्रभावित नजर आया। इधर न्यूनतम पारा भी 13 डिग्री पर आ गया। वहीं मौसम के जानकारों ने रात को पारा और अधिक नीचे जाने की संभावना जताई। लोग गर्म लिबासों में लिपटे नजर आए। चाय की थडी और चाट पकौडियों के ठेलों पर लोग चटखारे दिखे। मूंगफली और तिल की गजक की बिक्री भी बढ़ गई। गर्म कपडों की दुकानों पर ग्राहको की भीड खरीदारी करती नजर आई।

फसलों के लिए बरसा अमृत

बूंदाबांदी होने से इलाकें में किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मावठ से फसल को फायदा होगा। गेहूं, सरसों की फसल में खास फायदे की संभावना है। चना और मटर के साथ सब्जियों की फसलों में फायदा माना जा रहा है। हल्की बारिश के कारण अब कोहरा छाने की उम्मीद है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रबी की फसल के लिए मावठ फायदेमंद है। कृषि विभाग के सहायक निदेशक मोहनलाल मीणा ने बताया कि सीजन की पहली हल्की मावठ किसानों के लिए काफी लाभदायक है। गेहूं, चना, मटर एवं सब्जियों की फसलों में बूंदाबांदी से काफी फायदा होगा। जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है। बारिश होने से अब किसानों को फिलहाल पानी नहीं देना पड़ेगा। सर्दी के बीच बरसती बारिश से फसलों की ज्यादा पैदावार होगी। उधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आगामी दिनों में ठंड बढने के साथ ही मौसम और अधिक खराब हो सकता है। मकर संक्रांति तक कड़ाके की सर्दी का सितम जारी रहेगा। उसके अलावा मानसून में भी दबाव बना हुआ है। जिससे बारिश होने की भी संभावना दिखाई दे रही है।

बढ़ी सर्दी, राहत के लिए तापे अलाव



पटोदा. कस्बा सहित आस पास के गांवों में रविवार रात हुई मावठ की हल्की बूंदाबांदी से सर्दी बढ़ गई। इससे सोमवार सुबह आकाश में कोहरे का धुंधलका रहा। सुबह सर्द हवाएं चलने से लोग धूज गए। ऐसे में सुबह लोग सड़क किनारे अलाव जला कर सर्दी से राहत पाने का जतन करते नजर आए।

श्रीमहावीरजी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में खडे यात्री प्लेटफार्म के पास स्थित चाय की दुकान के बाहर अलाव तापते नजर आए। दिन में धूप खुलने से सर्दी से हल्की राहत मिली। लेकिन खुले स्थानों पर सर्द हवाओं ने लोगों ठिठुरा दिया। सांझ ढलते ही फिर से सर्दी के तेवर तीखे होने से फिर से सड़क किनारे व दुकानों के बाहर अलाव जल गए

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें