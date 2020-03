अहिंसा नगरी में 3 अप्रेल को होगा मेले का आगाज, 8 अप्रेल को निकलेगी भगवान महावीर की रथ यात्रा



The fair will begin on April 3 in the ahinsa nagari, Lord Mahavir's Rath Yatra will come out on 8th april



मेले की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को सौपी जिम्मेदारी