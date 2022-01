सोता रहा परिवार, नंगे बदन आए चोर कर ले गए लाखों के जेवर और नकदी पार

The family kept sleeping, the thieves came bare-bodied and took away the jewelery and cash worth lakhs

बाजना रोड़ की घटना, नई मंडी थाने में मामला दर्ज

करौली Updated: January 15, 2022 11:45:45 pm

हिण्डौनसिटी. जैसे-जैसे सर्द रातों में पारा लुढ़क रहा है, चोर इसका भरपूर फायदा उठाने लगे हैं। शहर के बाजना रोड पर देवनगर स्थित एक मकान में शुक्रवार रात जब परिवार अपने कमरे में सो रहा था, तब चोर घुसे और लाखों रुपए कीमत के सोने के आभूषण व साढ़े चार लाख रुपए की नकदी पार कर ले गए।

शनिवार सुबह सूचना मिलने पर नई मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तथा मौका मुआयना कर पीडि़त परिवार के लोगों से घटना की जानकारी ली। इधर मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान तेज कर दिया है।



थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद जाटव ने बताया कि बाजना रोड पर देवनगर कॉलोनी निवासी धर्मसिंह गुर्जर अपने परिवार के साथ घर के एक कमरे में सो रहा था। आधी रात को चोर चारदीवारी फांदकर घर में घुस गए। कमरे का दरवाजा खुला होने पर चोर ने उनके कमरे में दाखिल हो गए। तथा आलमारी खोलकर सोने की दो चैन, ब्रेसलेट, अंगूठियों समेत करीब 425 ग्राम सोने के आभूषणों के अलावा चार लाख 56 हजार रुपए की नकदी चुरा कर ले गए।

पीडि़त के मुताबिक चोरी गए सोने के जेवरों की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। कमरे में खटपट की आवाज सुन पीडि़त और उसकी पत्नी की नींद खुली, नंगे बदन दो चोर कमरे से निकल बाहर भागते हुए दिखाई दिए।

थाना प्रभारी ने बताया कि पीडि़त परिवार के मुताबिक आलमारी में चांदी के बर्तन व जेवर भी रखे हुए थे, लेकिन चोरों ने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। पुलिस कड़कड़ाती ठण्ड में नंगे बदन आए चोरों द्वारा वारदात को अंजाम दिए जाने के मामले में गहनता से पड़ताल कर रही है।

