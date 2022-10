पाटोरपोश में सो रहा था परिवार, आधी रात को भरभरा कर गिरी पट्टियां

The family was sleeping in the cover, the bandages fell in the middle of the night



महिला व 5 बच्चे मलबे में दबे, चार घायल जयपुर रैफर

धमाके से घबराए लोग, मची चीख पुकार

करौली Published: October 03, 2022 12:00:28 am

हिण्डौनसिटी. पुरानी आबादी क्षेत्र के बयानिया पाड़ा में शनिवार आधी रात बाद एक पाटोरपोश घर में सो रहे परिवार के ऊपर पट्टियां भरभरा कर आ गिरी। इससे पाटोर पोश में सोए 5 सदस्य पट्टियों में दबकर गंभीर घायल हो गए। रात में पुलिस व पडौसियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाल राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। जहां से चार जनों को जयपुर रैफर कर दिया।

बयानिया पाड़ा निवासी वृद्धा अस्सो ने बताया कि शनिवार रात को उसके बेटे महरुद़्दीन कुरैशी का परिवार पाटोरपोश कक्ष में सो रहा था। रात करीब 12.15 बजे अचानक पत्थर का गर्डर टूटने से पट्टियां भरभरा कर सोते लोगों के ऊपर आ गिरी। इससे अंदर सो रही पुत्रवधु नाजो व 5 बच्चे पट्टियों व मलब में दब गए। पाटोरपोश के पट्टियां टूटकर गिरने के धमाके से पास-पड़ोस के घरों में जाग हो गई। और चींख पुकार की आवाज सुन मौके पर जमा हुए पडोसियों ने पट्टियों में दबी महरुद्दीन की पत्नी नाजो, पुत्री नाजिया, नाजरीन, पुत्र नाजिर, नाईद व भतीजी सुहाना को बाहर निकाला। इस दौरान पुलिस गश्तीदल की सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद मौके पहुंच गए। घायलों को पुलिस ने तुरतफुरत राजकीय चिकित्सालय पहुंचवाया। जहां से नाजो, नाजिया, नाजिर व नाजरीन को जयपुर रैफर कर दिया। जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी देदी गई। आधीरात को ही मौके पर पहुंचे भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के मण्डल अध्यक्ष लुकमान सैफी ने घायलों को चिकत्सालय पहुंचाने व जयपुर जाने की व्यवस्था में मदद की। बाद में रविवार दोपहर में कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश मामू, नगर परिषद सभापित बृजेश जाटव, पूर्व उपसभापति नफीस अहमद, व डीएसपी किशोरीलाल ने मौके पर पहुंच घटना की जानकारी ली। गौरतलब है कि महरुद्दीन पाटोर पोश में किराए से रहता है। परिसर में बने पाटोरपोशों में दूसरे परिवार भी किराए से रह रहे हैं।

चंद मिनट पहले ही बाहर आया महरुद्दीन-

परिवार के साथ सो रहा महरुद्दीन पाटोरपोश से लघुशंका के लिए चंद मिनट पहले ही बाहर आया था। फिर से अंदर जाने के लिए वह दरबाजे पर खड़ा था कि सभी पट्टियां भरभरा कर गिर गई। आंखों सामने पत्नी व बच्चों केे ऊपर पट्टिया व मलबा गिरता देख वह घबरा गया। छह माह की बच्ची सुरक्षित-

घटना के दौरान नाजो की छह माह की बच्ची नाजरीन भी साथ में सो रही थी। लेकिन उसके खरोंच तक नहीं आई। एक बारगी को परिजनों से घायलों के निकालने की जल्द बाजी में बच्ची पाटोरपोश में ही छूट गई। जिसे करीब 15 मिनट बाद सुरक्षित निकालने पर लोगों ने ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। हजारों रुपए का घरेलू सामान नष्ट-

पट्टियां टूट कर गिरने से पाटोरपोश में रखा हजारों रुपए का घरेलू उपयोग का सामान टूटफूट गया। पट्टियो से रेफ्रिजरेटर, छत का पंखा, पलंग, बर्तन व अन्य सामान भी दब गया। पढ़ना जारी रखे

