ईवीएम में बंद 347 प्रत्याशियों की किस्मत का आज होगा फैसला

The fate of 347 candidates locked in EVM will be decided today

- निकाय चुनाव के आएंगे नतीजे,हिण्डौन में राजकीय महाविद्यालय में होगी मतगणना