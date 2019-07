जनता ने 40 साल में चुना पांचवी बार,समग्र विकास का कर रहे प्रयास

The fifth time the public chose mla for 40 years, the efforts of overall development.With the availability of basic facilities including electricity, water and medical in the city, granting tehsil status to Surauth and Shri Mahavirji priority.

Interview with Hindoncity MLA Bharosilal Jatav



शहर में बिजली, पानी, चिकित्सा सहित मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता के साथ सूरौठ व श्रीमहावीरजी को तहसील का दर्जा दिलाना प्राथमिकता

हिण्डौनसिटी विधायक भरोसीलाल जाटव से साक्षात्कार