कोहरे ने रफ्तार पर कसी लगाम, सर्दी ने छुडाई लोगों को कंपकंपी

The fog tightened the pace, the cold shunned the people.Increased cold, cough patients in hospital

-अस्पताल में बढ़े जुकाम, खांसी के रोगी