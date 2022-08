हिण्डौन की पूर्व सभापति को अध्यापिका और भाई को सूचना सहायक की नौकरी लगाने के लिए ठगे 30 लाख, शातिर ठग प्रमोद कटारा को पुलिस ने जयपुर से किया गिरफ्तार

The former chairman of Hindaun was cheated 30 lakhs for getting the job of a teacher and brother as an information assistant, the police arrested the vicious thug Pramod Katara from Jaipur

नई मंडी थाना पुलिस की ‘ऑपरेशन वांटेड’ के तहत बड़ी कार्रवाई

पूर्व सभापति के पार्षद पति हरभान सिंह ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी

करौली Published: August 24, 2022 01:33:09 pm

हिण्डौनसिटी. नगरपरिषद की पूर्व सभापति व उसके भाई को सरकारी नौकरी में लगवाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी को नई मंडी थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार किया है।

हिण्डौन की पूर्व सभापति को अध्यापिका और भाई को सूचना सहायक की नौकरी लगाने के लिए ठगे 30 लाख, शातिर ठग प्रमोद कटारा को पुलिस ने जयपुर से किया गिरफ्तार

‘ऑपरेशन वांटेड’ के तहत दबोचे गए आरोपी के खिलाफ पूर्व सभापति के पार्षद पति हरभान सिंह ने ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि आरोपी झंडू का पुरा निवासी प्रमोद कटारा है। उसके खिलाफ 28 जुलाई 2021 को भौंदू का पुरा निवासी पार्षद हरभान सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में पार्षद ने आरोप लगाया था कि प्रमोद कटारा उसका परिचित है। जिसने 22 दिसम्बर 2018 को उनकी पत्नी पूर्व नगरपरिषद सभापति संतोष सुधाकर को द्वितीय श्रेणी अध्यापक की नौकरी लगवाने का झांसा देकर 15 लाख रुपए लिए थे। आरोपी ने अगस्त 2021 में संतोष को नियुक्ति दिलाने का झांसा दिया था। आरोपी ने 17 अगस्त 2020 को संतोष सुधाकर का फर्जी काउन्सिलिंग लेटर जारी कर उनके व्हाटसएप पर भेज दिया। डीएसपी ने बताया कि इसके अलावा आरोपी प्रमोद कटारा ने पार्षद हरभान के साले भरतपुर निवासी दुर्गपाल सिंह को सूचना सहायक की नौकरी दिलाने का झांसा देकर वर्ष 2018 में 15 लाख रुपए लिए थे। आरोपी द्वारा 30 लाख रूपए लेने का शपथ पत्र 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था।

शिक्षा संकुल में रिश्वत देने का दावा पुलिस ने बताया कि काफी समय बीतने के बाद भी पत्नी और साले की नौकरी नहीं लगने पर पीडित पार्षद हरभान सिंह ने आरोपी ठग प्रमोद कटारा से उसके 30 लाख रुपए लौटाने के लिए कहा, तो आरोपी ने मात्र 4 लाख रुपए लौटाए। आरोपी ने बाकि के 26 लाख रुपए शिक्षा संकुल में एक अधिकारी को देने की बात कही। ठगी का पता चलने पर पार्षद ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जयपुर से किया गिरफ्तार डीएसपी ने बताया कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए छिपता फिर रहा था। रविवार रात को मुखबिर की सूचना पर नई मंडी थानाधिकारी गिर्राज प्रसाद के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम में शामिल एएसआई बनयसिंह, कांस्टेबल गजेन्द्रसिंह, जोगेन्द्रसिंह, पदमसिंह जयपुर पहुंचे। तथा मानसरोवर के नीलगिरी मार्ग से आरोपी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ धोखाधडी के कई अन्य मामले दर्ज है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें