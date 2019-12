स्काउट शिविर में संस्थाप्रधानों ने लिया समाज की सेवा का संकल्प

करौली. राजस्थान (The founders in Scout Camp pledged to serve the society) राज्य भारत स्काउट गाइड व स्थानीय संघ करौली की ओर से वार्षिक अधिवेशन में आयोजित प्रधानाध्यापकों की संगोष्ठी का समापन शनिवार को हुआ।