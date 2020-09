हजारों लोगों से करोड़ों रुपए हड़प कर भागा जालसाज मध्यप्रदेश से पकड़ा

The fraudster ran away from Madhya Pradesh by grabbing crores of rupees from thousands of people-चिटफंड कंपनी में निवेश के नाम पर की गई थी ठगी-एसपी द्वारा घोषित है पांच हजार रुपए का था ईनाम