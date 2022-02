शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने में आमजन करे पुलिस का सहयोग

The general public should cooperate with the police in creating peace and law and order.

कोतवाली थाने में हुई सीएलजी की बैठक में बोले थानाप्रभारी

करौली Updated: February 12, 2022 11:01:03 am

हिण्डौनसिटी. शहर के कोतवाली थाने में शुक्रवार को शांति समिति (सीएलजी) सदस्यों की बैठक हुई। जिसमें थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में आमजन से सहयोग करने की बात कही। साथ ही इंटरनेट की क्रांति के बाद बढ़े साइबर क्राइम के मामलों को रोकने के लिए सजग रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ रहा है। शातिर ठग भोले-भाले लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी की वारदतों को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने में आमजन करे पुलिस का सहयोग,शांति एवं कानून व्यवस्था बनाने में आमजन करे पुलिस का सहयोग



थानाप्रभारी ने मोबाइल पर आने फ्रॉड लिंक वाले मैसेज को अनदेखा करने, एटीएम मशीनों से रुपए निकासी के दौरान सजगता बरतने, ओटीपी व पासवर्ड किसी को भी नहीं बताने, एटीएम के आसपास खड़े संदिग्ध लोगों की सूचना पुलिस को देने की बात कही।

सीएलजी सदस्यों ने इलाके में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर चिंता जाहिर कर रात्रि गश्त बढाने की मांग रखी। इस पर थानाप्रभारी ने गश्त प्वाइंट निर्धारित कर प्रभारी गश्त करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान लज्जारानी अग्रवाल, राजेश तिवाडी, श्रीभान गुर्जर समेत कई लोग मौजूद रहे।



आत्म रक्षा के लिए सशक्त बनें महिलाएं , पुलिस सुरक्षा सखी समूह संगठन की बैठक

हिण्डौनसिटी.

कोतवाली थाना में गत दिवस पुलिस सुरक्षा सखी समूह संगठन की बैठक थाना प्रभारी वीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें समूह की सदस्यों से महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाने पर जोर दिया।

थाना प्रभारी व समूूह की नोडल महिला अधिकारी राजकुमारी डागुर महिलाओं को अपनी रक्षा करने का हौसला रखना की बात कही। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए कानूनी और सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी बताया। महिला संयोजक लज्जारानी ने बताया कि शहर में घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं पर कई बार अत्याचार होते हैं और सामाजिक बुराई के कारण महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं। ऐसे में महिलाओं को सजग रहते हुए हिम्मत से काम करना चाहिए। बैठक में मीनाक्षी बिंदल ,निशी वशिष्ठ, पूनम मिश्रा,रामपति, पिंकी कुमारी, बबीता सारस्वत ,देवी जंगम ,सीता गर्ग मोहिनी गोयल, गीता देवी ,जूली जंगम ,खुशबू आदि मौजूद रहीं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें