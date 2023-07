स्टेशन पर ट्रेन से उतरी बालिका, आरपीएफ ने चलती अवध एक्सप्रेस में परिजनों को तलाश बुलाया हिण्डौन

करौली
Published: Jul 12, 2023 11:44:02 am

The girl got down from the train at the station, RPF called the relatives in the running Avadh Express, Hindaun

अवध एक्सप्रेस से बिहार के मोतिहारी से मुम्बई जा रहा था परिवार आरपीएफ जवान ने चार घंटे तक पास रखी बालिका हिण्डौनसिटी. गोरखपुर से बांद्रा टर्मिनस जा रही अबध एक्सप्रेस ट्रेन से मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर उतरी 4 वर्षीय बालिका के परिजनों को आरपीएफ ने सफर के दौरान ही तलाश लिया। करीब चार घंटे बाद हिण्डौन लौटे परिजनों को सुपुर्द का दिया। ट्रेन से गुम हुई नन्ही सी बच्ची के मिलने पर परिजनों की खुशी से आंखें नम हो गई। साथ ही आरपीएफ जवान मोहित चौधरी को धन्यवाद दिया।

रेलवे सूत्रों के अनुसार दोपहर करीब की 12 बजे अबध एक्सप्रेस प्लेटफार्म क्रमांक एक पर आकर ठहरी। दो मिनट बाद ट्रेन रवाना होने पर यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज के पास एक चार वर्षीय बालिका लावारिस अवस्था में मिली। सूचना पर पहुंचे आरपीएफ जवान मोहित चौधरी ने बालिका को गोद में ले बिस्कुट ट्रॉफी दिलाकर दुलारा और टे्रन से उतरने के बारे में पूछ लिया। आरपीएफ जवान तत्परता बरत बॉकी टॉकी सेट पर ट्रेन मे एस्कॉर्ट कर रहे आरपीएफ स्टाफ को बालिका के हिण्डौन में छूटने की जानकारी दी। इस पर चलती ट्रेन में आरपीएफ जवानों ने गंगापुरसिटी पहुंचने तक प्रत्येक बोगी में पूछताछ कर एसी कोच बी-1 में उसकेे परिजनों को ढूंढ निकाला। गंगापुरसिटी रेलवे स्टेशन से हिण्डौन आए बिहार के पूर्वी चम्पारण जिला के मोतिहारी निवासी चाचा मोहम्मद परवेज अंसारी को बालिका सुपुर्द कर दिया। परिजनों ने बताया कि मोतिहरी से सपरिवार मुम्बई जा रहे हैं। हिण्डौन में ट्रेन रुकने के दौरान अचानक बालिका गुम हो गई थी। वे भी उसे कोच में तलाश कर रहे थे।