सरकार ने ऐसी दी सौगात कि झूम उठे महावीर की नगरी के लोग

The government gave such a gift that people in the city of Mahavir rose up.Shri Mahavirji becomes Panchayat Samiti from Gram Panchayat.State government issued notification to Shri Mahavirji for Panchayat Samiti status.

ग्राम पंचायत से पंचायत समिति बना श्रीमहावीरजी.- राज्य सरकार ने जारी की श्रीमहावीरजी को पंचायत समिति के दर्जा की अधिसूचना