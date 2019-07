दूल्हे ने ई-मेल भेज कर दी शिकायत, प्लीज रुकवाओ मेरा बालविवाह

The groom sent the e-mail to the complaint, please stop my child marriage.After marriage, the court barred the child marriage, to be married today.SDM has made a complaint to istgasa on online complaint.ACJM has banned the bride-groom's side

लग्न-टीका के बाद कोर्ट ने रुकवाया बाल विवाह, आज होनी थी शादी.लडक़े की ऑनलाइन शिकायत पर एसडीओ ने किया . इस्तगासा. एसीजेएम ने वर-वधु पक्ष को किया पाबंद