कर्नाटक से हिण्डौन तक आई हिजाब विवाद की गर्माहट...मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब पहन शहर में निकाली रैली, किया विरोध-प्रदर्शन

राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

करौली Published: February 10, 2022 12:51:07 pm

हिण्डौनसिटी. कर्नाटक के उडप्पी से हिजाब को लेकर शुरु हुए विवाद की गर्माहट हिण्डौन तक आ गई है। उपखण्ड मुख्यालय पर बुधवार को मदरसा रियाज उल उलूम की छात्राओं ने शहर में रैली निकाल विरोध-प्रदर्शन किया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंपकर शिक्षण संस्थाओं में हिजाब का विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई।

शहर की पीलूवाली मस्जिद के पास से शुरु हुई रैली में मदरसा की छात्राएं हिजाब पहने हुए निकली। छात्राएं अपने हाथों में 'हिजाब हमारा मौलिक अधिकार ' और 'भगवा आतंकवाद बंद करो' जैसे स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर नारे लगाते हुए चल रही थी। रैली के रुप में तहसील परिसर पहुंची छात्राओं ने पहले प्रदर्शन कर साप्रदायिक ताकतों के विरोध में प्रदर्शन किया।

बाद में उपखण्ड कार्यालय में एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। मदरसा के डायरेक्टर अंसार अहमद पठान ने बताया कि कर्नाटक के उडप्पी जिले के महात्मा गांधी मेमोरियल महाविद्यालय में हिजाब पहने हुई अकेली छात्रा पर साप्रदायिक एजेंडे के तहत भगवाधारियों ने विरोध किया। इससे पूरे देश भर में मुस्लिम महिलाओं और छात्राओं में रोष है। छात्राओं ने राष्ट्रपति के नाम सौंपे ज्ञापन में देशभर की शिक्षण संस्थाओं में हिजाब के नाम पर शिक्षा का साम्प्रदायिकीकरण करने का आरोप लगाया।

साथ ही मुस्लिम छात्राओं के मौलिक अधिकारों के साथ उनकी निजता का हनन और मुस्लिम छात्राओं को शिक्षा से दूर करने की साजिश बताया। उन्होंने कर्नाटक की छात्रा के साथ हुई घटना के दोषियों खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान हज कमेटी के जिला अध्यक्ष एम. इक़बाल बबलू, छात्र संगठन फ्रेंटरनिटी मूवमेंट के प्रदेश अध्यक्ष मोहमद हाशिम, सदर सलीम खान, सचिव अमीनुरहमान जैदी, अब्दुल लतीफ, मुनव्वर खान,आमिर जैदी, मुस्कान जैदी, यास्मीन, अलीना, सानिया, शाइस्ता, आलिया, ईसरत, सना, सोफिय़ा, गजाला, शकीना, रूमाना, इकऱा समेत काफी संख्या में मुस्लिम छात्राएं मौजूद रहीं।

