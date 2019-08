कच्छा-बनियान गिरोह का आतंक,शहर से गांव तक लोगों में खौफ

The horrors of the kachcha-baniyan gang, the horror of people from the city to the village.Attempt to kidnap a girl sleeping near grandmother in Dhindora village. Gold coil pulled from the ear of old

कच्छा-बनियान गिरोह का आतंक,शहर से गांव तक लोगों में खौफ.-ढिंढोरा गांव में दादी के पास सो रही बालिका को अगवा करने का प्रयास. वृद्धा के कान से खींच ले गए सोने का कुंडल