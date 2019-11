कैलादेवी में नशे की लत युवाओं का जीवन कर रही बर्बाद

कैलादेवी. कस्बे में बढ़ रहे नशे के कारोबार से कई (The life of drug addict youth is wasted in Kailadevi) नवयुवकों का जीवन बर्बाद हो रहा है। नवयुवक नशे की गिरफ्त में आकर कई रोगों के शिकार हो रहे हैं। कस्बे में गांजे एवं स्मैक का कारोबार खूब फल फूल रहा है।