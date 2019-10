हिण्डौन उपकारागृह में फांसी लगा कर बंदी ने की आत्महत्या

The man committed suicide by hanging himself in Hindaun Sub-jail

मौके पर पहुंच जेल, पुलिस व न्यायिक अधिकारी-मोर्चरी में रखवाया शव, शाम 4 बजे तक नहीं आए परिजन-चोरी व अवैध हथियार रखने के मामले में डेढ़ माह से था जेल में