नकाबपोशों ने रोका वैद्य का रास्ता, डंडों के वार से तोड़ा पैर

The masked men blocked the path of Vaidya, broke his leg with the sticks

झारेड़ा पीएचसी पर कार्यरत हैं पीडि़त आयुष वैद्य

जमीन का बताया जा रहा है विवाद

करौली Published: January 12, 2022 11:11:54 pm

हिण्डौनसिटी. परिवार के बीच चल रहे भूमि विवाद को लेकर बुधवार को बाइक सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने झारेड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत आयुष वैद्य पर जानलेवा हमला कर दिया। डंडों से ताबडतोड़ हमला कर आरोपियों ने वैद्य का पैर तोड़ दिया। गंभीर हालत में उसे हिण्डौन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया।

पीडि़त श्रीमहावीरजी निवासी डॉ. सुनील कुमार मित्तल ने बताया कि उसके परिवार में दो पक्षों के बीच जमीन का विवाद चल रहा है। इसके कारण आए दिन छुटमुट कहासुनी होती रहती हैं। बुधवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे वह बाइक से अपनी ड्यूटी पर झारेडा स्थित पीएचसी जा रहा था। रास्ते में बनवारीपुर मोड़ के समीप एक बाइक पर सवार दो नकाबपोशों ने उसका रास्ता रोक लिया। तथा डंडों से ताबड़तोड हमला कर दिया।

आरोपियों ने सड़क पर पटक कर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। उसके बेहोश होने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। पीछे से आ रहे एक सहकर्मी ने वैद्य सुनील को रास्ते में बेहोशी की हालत में पड़ा देख उसके परिजनों को सूचना दी। परिवार के लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

चामुण्डा मंदिर पर अन्नकूट उत्सव आयोजित



सूरौठ. गांव भुकरावली में गत दिवस चामुण्डा माता के मंदिर पर ग्रामीणों की ओर से अन्नकूट कार्यक्रम आयोजित हुआ। अन्नकूट प्रसादी पाने के लिए मंदिर पर शाम तक ग्रामीणों का तांता लगा रहा।

भक्त मंडल के सदस्यों ने बताया कि चामुंडा माता मंदिर में सुबह से दोपहर तक अन्नकूट प्रसादी तैयार की गई। दोपहर में देवी माता की आरती कर अन्नकूट के भोग लगाया गया। बाद में मंदिर परिसर व बाहर काउंटर लगा कर प्रसादी वितरण किया गया। इस दौरान रामचरण सैनी, रामेश्वर सैनी, साहब सिंह गहलोत, राधा मोहन शर्मा, लखन मीणा, आदि मौजूद रहे।

