कपड़ा व्यापारी पिता-पुत्र से मारपीट कर बदमाशों ने लूटे 86 हजार रुपए

The miscreants looted 86 thousand rupees after beating the cloth merchant father and son

-न्यू ज्योतिनगर में घटित हुई वारदात, नई मंडी थाने पर मामला दर्ज