घर में घुस हमला कर बदमाश ले गए नकदी-जेवर

The miscreants took away cash and jewelry after entering the house

तीन जने घायल, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल

सूरौठ पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज

करौली Published: May 06, 2022 11:36:34 pm



सूरौठ. समीप बाई जट्ट गांव में शाम को बदमाश एक घर पर घुस कर लोगों पर हमला कर दिया। और घर में रखे सोने-चांदी सहित नगदी को ले गए । घटना की भनक लगने पर पास पड़ोस के लोग मौके पहुंचे, तो बदमाश सामान लेकर भाग छूटे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सूरौठ के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया है।

प्रभारी बालकृष्ण चौधरी ने बताया कि बाई जट्ट निवासी जय प्रकाश जाट ने प्राथमिकी में बताया है कि शाम को बेटा रोबिन एवं पत्नी कांता देवी सहित अन्य परिजन घर पर बैठे हुए थे।

अचानक भरतपुर जिले की अड्डा ग्राम निवासी अजीत गुर्जर ,सोनू गुर्जर सहित 15 जने घर में घुस आए। साथ ही घर में मौजूद लोगों पर लाठियों व अन्य हथियारों से हमला कर दिया। परिवार में 2 मई को बेटी की शादी हुई थी। उसका सोने चांदी का सामान घर में रखा हुआ था। जिसे बदमाश ले गए और बक्सा में रखे डेढ़ लाख रुपए ले गए। पुलिस ने बताया है कि रोबिन एवं उसकी पत्नी कांता एवं जयप्रकाश को गंभीर चोट आई हैं। जिनका उपचार जारी है। थाना प्रभारी बाल कृष्ण चौधरी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

संजय पंडा ब्राह्मण परिषद के अध्यक्ष मनोनीत सूरौठ.अखिल भारतीय ब्राह्मण परिषद के जिलाध्यक्ष राम पंडा ने हिण्डौन निवासी संजय पण्डा को विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष मनोनीत किया है। साथ ही कार्यकारिणी का विस्तार कर अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।

परिषद के सूरौठ तहसील अध्यक्ष प्रमोद तिवाड़ी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष सुनील दत्त शर्मा की अनुमति से संजय पंडा को संगठन में विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा ब्रजकांत अवस्थी को जिला सूचना प्रभारी एवं वेरखेड़ा निवासी दीनदयाल शर्मा को सूरौठ तहसील सूचना प्रभारी मनोनीत किया है। पढ़ना जारी रखे

