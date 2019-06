राजस्थान के ये विधायक महोदय क्या बोले कि लोगों के खिल गए चेहरे

The MLA of Rajasthan said that people have bloomed faces.Religious program speaks out in Vidhayak Bharoshi Lal-Will not make budget in development.MLA and Chairman inaugurated community building.

धार्मिक कार्यक्रम में बाले विधायक भरोसीलाल-विकास में बजट नहीं बनेगा रोड़ा

-विधायक व सभापति ने किया सामुदायिक भवन का लोकार्पण