अगले दो सप्ताह होंंगे पीक, सुद्रढ़ रखें चिकित्सा व्यवस्था, मौत का ग्राफ कम करना चुनौती

The next two weeks will be peak, keep the medical system strong, challenge to reduce the graph of death



कोविड वार्ड का निरीक्षण कर कलक्टर ने ली चिकित्सकों की बैठक