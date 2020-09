नवसृजित श्रीमहावीरजी पंचायत समिति में आज भरे जा रहे हैं सरपंच-पंच के नामांकन



The nominations of the sarpanch-panch are being filled today in the newly formed Shree Mahavirji Panchayat Samiti-21 ग्रामपंचायतों में 21 सरपंच और 233 वार्ड पंचों के लिए होगा चुनाव -10 अक्टूबर को होगा मतदान