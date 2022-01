कोतवाली से जब्त कार को लेकर फरार हुआ मालिक, पुलिस ने पीछा कर दबोचा

The owner escaped with the car seized from the Kotwali, the police chased and caught

शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में जब्त की गई थी कार

करौली Published: January 06, 2022 11:42:32 pm

हिण्डौनसिटी. चोर-उचक्के और बदमाश ही नहीं, अब तो आम लोग भी पुलिस को चैलेंज देने से चूक नहीं रहे हैं। ऐसा एक वाक्या शहर कोतवाली थाने पर सामने आया है। जिसमें पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में जब्त कर थाना परिसर में खड़ी की गई कार को उसका मालिक अचानक लेकर फरार हो गया। लेकिन संतरी की सतर्कता से पुलिस कर्मियों ने उसे पीछा कर पकड लिया। तथा पुन: कार को जब्त कर आरोपी मालिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया है।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि जाट की सराय निवासी योगेश राव पुत्र गोपेन्द्र सिंह उर्फ भूपेन्द्र सिंह शर्मा को कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में पकडा था। पुलिस ने उसकी कार को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कर दिया।

इसके बाद आरोपी योगेश राय शर्मा बुधवार को देर शाम करीब सात बजे बारिश और अंधेरे का फायदा उठाकर गेट नंबर दो से थाना परिसर में घुस गया। तथा घर से साथ लाई गई दूसरी चाबी से थाने में खडी पुलिस द्वारा जब्त कार को स्टार्ट कर भगा ले गया।

ड्यूटी पर तैनात संतरी ने तेज रफ्तार से कार को निकलते देख शोर मचाया, तो थाने से अलग-अलग बाइकों पर रवाना हुए पुलिसकर्मियों ने पीछा कर कार को बयाना मोड़ के पास रुकवा लिया। तथा आरोपी योगेश राव शर्मा को गिरफ्तार कर फिर से कार को जब्त किया गया। थानाप्रभारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।

