हर-हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय

सहस्त्रघट अभिषेक कर गोमतेश्वर स्वरूप में सजाए शिवजी

करौली Updated: July 25, 2022 11:56:35 pm



हिण्डौनसिटी. सावन माह के दूसरे वन सोमवार को शहर के शिवालय भोलेनाथ के जयकारों से गुंजायमान रहे। शिवभक्तों ने शिव मंदिरों में पहुंच शिवजी का जलाभिषेक बील्व पत्रों से पूजा की। दिन भर चले शिव आरधना के दौर में नक्कस की देवी मंदिर के पास गोमतीधाम स्थित गोमतेश्वर महादेव मंदिर में महादेव का सहस्त्रघट जलाभिषेक किया गया।

वन सोमवार के साथ प्रदोष व्रत का संयोग होने से सुबह से ही शिवालय में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया। ऐसे में शिवमंदिर बोल बम और हर हर महादेव के जयघोषों से गंूूज उठे। सावन व्रत साधना कर रहे लोगों ने शिवलिंग का जलाभिषेक के बील्व पत्र और भंग, आक-धतूरा आदि से शिवजी का पूजन किया। शिवालयों में दोपहर तक महिलाओं की पूजन के लिए भीड रही।

दोपहर में गोमतीधाम के गोमतेश्वर महादेव मंदिर में ज्योर्तिंलिंग स्वरूप में विराजित शिवलिंग का दूध, दही, चंदन भांग, के साथ सहस्त्र घटों से जलाभिषेक किया गया। आचार्य मिथलेश शास्त्री के निर्देशन में 11 वेदविज्ञ पंडितों के मंत्रोच्चार पर यजमान सुरेंद्र पण्डा सहित अन्य ने शिवजी का जलाभिषेक किया। इस दौरान नंदीश्वर का भी अभिषेक किया गया। करीब एक घंटे तक चले जलाभिषेक के बाद गोमतीधाम मंदिर सेवादार अंचल पाठक, मनीष धाकड़, राकेश गुप्ता ने शिवलिंंग की गोमतेश्वर स्वरूप की मोहक झांकी सजाई। बाद में सामूहिक महाआरती की गई। नाथ समाज के जिलाध्यक्ष के चुनाव पर चर्चा हिण्डौनसिटी. मण्डावरा रोड स्थित गोरखनाथ मंदिर में रविवार को राजस्थान नाथ समाज की जिला स्तरीय बैठक हुई। इसमें समाज के संगठन के चुनाव कराने पर चर्चा की गई।

मीणा सीमला के सरपंच शिवचरण योगी की अध्यक्ष में हुई बैठक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही लोगों ने नाथ समाज करौली के चुनाव के बारे में विचार व्यक्त किए। पूर्व महामंत्री बाबूलाल योगी ने बताया कि बैठक में जिलाध्यक्ष के चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी नियुक्त करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं समाज सुधार एवं उत्थान के लिए कुरीति उन्मूलन पर चर्चा की गई। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष रामस्वरूप, धन सिंह, मुन्नासिंह, घनश्याम निमोदा ओम प्रकाश, रामकेश मुंडिया, रघुनंदन डॉ प्रेम सिंह, अमरनाथ, रमेश फौजी सहित अनेक लोगों ने विचार व्यक्त किए। पढ़ना जारी रखे

