यहां रास्ते की रंजिश में रक्त रंजित हुए लोग

The people in the blood of the road were in the blood.Bloody conflicts in Jagdishpura.

A dozen people injured on both sides, 10 admitted to hospital.Allegations of mutual air firing..

जगदीशपुरा में खूनी संघर्ष-दोनों पक्षों के एक दर्जन लोग घायल, 10 को कराया चिकित्सालय में भर्ती-परस्पर हवाई फायर करने का आरोप