बलात्कार का मुजरिम जन्म तक रहेगा जेल में

करौली. नाबालिग छात्रा के (The perpetrator of rape will remain in jail till birth) अपहरण व बलात्कार के मुलजिम को विशिष्ठ न्यायधीश पोक्सोकोर्ट जगमोहन अग्रवाल ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुलजिम रवि उर्फ रविराम मीना पुत्र रमचरण मीना निवासी गोरडा थाना टोडाभीम है। विशिष्ठ लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार मुदगल ने बताया कि 5 जुलाई २०१७ को 16 साल की बालिका अपने घर से खेत पर जा रही थी। इसी दौरान आरोपी रवि मीना ने बालिका का अपहरण किया, वह उसे मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। (The perpetrator of rape will remain in jail till birth) बाद में मुलजिम ने बालिका के साथ जयपुर में बलात्कार किया। मुलजिम को पुलिस ने एक माह बाद ही गिरफ्तार कर लिया, तब से जेल में है। विशिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि मुलजिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर २५ हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी दण्डि़त किया है।

हत्या का मुख्य आरोपी करें गिरफ्तार

सपोटरा. करौली में सौरभ चतुर्वेदी की हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सपोटरा में परशुराम सेना जिला अध्यक्ष कुलदीप शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि पिछले दिनों करौली में ढाबे पर काम करने वाले सायपुर के सौरभ चतुर्वेदी की कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। छह दिन बाद भी मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। इस दौरान मोहित राजपुरोहित, अखलेश शर्मा, शशिकांत गौतम, मोनू, अतरसिंह आदि मौजूद रहे।