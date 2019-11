एक कदम नहीं बढ़ी नंदीशाला खोलने की योजना

गुढ़ाचन्द्रजी . सड़कों पर घूम रहे (The plan to open Nandisala did not move a step) आवारा गौवंश के संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जुलाई माह में पेश किए गए राज्य बजट में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने की घोषणा महज कागजी साबित हो रही है