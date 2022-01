सड़क निर्माण में बाधा बना अतिक्रमण का चबूतरा

The platform of encroachment became a hindrance in road construction

कंजोलियान का पुरा के लोगों ने किया उपखण्ड कार्यालय में प्रदर्शन

एसडीएम व नगरपरिषद आयुक्त को सौंपे ज्ञापन

करौली Published: January 04, 2022 11:57:08 pm

हिण्डौनसिटी. शहर के वार्ड 58 की ढाणी कंजौलियान का पुरा के आम रास्ते में अतिक्रमण कर बनाया गया चबूतरा सडक निर्माण में रोड़ा बन रहा है। इसे हटवाने की मांग को लेकर मंगलवार को स्थानीय लोगों ने पार्षद इगलेश के नेतृत्व में नगरपरिषद व उपखंड कार्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही नगर परिषद आयुक्त कीर्ति कुमारी कुमावत और एसडीएम अनूप सिंह को ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की।

सड़क निर्माण में बाधा बना अतिक्रमण का चबूतरा



पार्षद इगलेश ने बताया कि वार्ड 58 की ढाणी कंजौलियान का पुरा का आम रास्ता खरेटा रोड से प्रारंभ होता है। इस रास्ते में एक जने ने अपने घर के सामने करीब 15 फीट का पक्का चबूतरा निर्माण करा रास्ते में अतिक्रमण कर रखा हैा जिससे वाहनों की आवाजाही के साथ ही आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है।



कुरीति उन्मूलन का लिया संकल्प निसूरा. मूंडिया गांव में नदी की ढाय गुर्जर समाज के युवाओं का नववर्ष मिलन समारोह हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि भंवर सिंह मीणा व करौली नगर परिषद के पूर्व सभापति राजाराम गुर्जर ने सर्व समाज के युवाओं से एकजुटता का संदेश देते हुए शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही नशे सहित विभिन्न सामाजिक कृतियों को खत्म करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में युवाओं ने नशा नहीं करने, दहेज प्रथा खत्म करने, मृत्यु भोज नहीं करने की शपथ ली। इस मौके पर गुमान राजा, सुमरन पीलवाड, दशरथ सिंह आदि मौजूद रहे।

स्थानीय लोगों ने कई बार नगरपरिषद प्रशासन से अतिक्रमण कर बनाए गए चबूतरे को हटाने की मांग की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। फिलहाल इस आम रास्ते में नगर परिषद की ओर से सीसी सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। लेकिन अतिक्रमण कर बनाया गया चबूतरा सड़क निर्माण में बाधा बना हुआ है।

स्थानीय लोगों ने शांतिभंग होने का अंदेशा जताते हुए विवाद की जड बने चबूतरे को हटाने के लिए एसडीएम व नगर परिषद आयुक्त से कार्यवाही की मांग की है। लोगों का कहना है कि शीघ्र अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सड़क निर्माण कार्य ठप हो जाएगा। साथ ही लोगों को आवागमन में भी दिक्कत होगी। इस दौरान मोहनदास, ज्ञान सिंह, शिवदयाल, अमृत, राजेश, बबलू, राम सिंह, रामेश्वर आदि लोग मौजूद थे।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें