दो साल से पुलिस को छका रहे शातिर बदमाश को पुलिस ने दबोचा

The police caught the vicious crook who had been stalking the police for two years.

एसपी ने घोषित कर रखा था दो हजार का इनाम, कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

करौली Updated: February 09, 2022 11:46:35 pm

हिण्डौनसिटी. पिछले दो वर्षों से राजस्थान से उत्तरप्रदेश और हरियाणा तक अपनी तलाश में लगातार पुलिस को दौड़-भाग के लिए मजबूर कर रहा शातिर बदमाश आखिरकार बुधवार को दबोचा गया। जिला पुलिस के 'ऑपरेशन वांटेड' के तहत हिण्डौन कोतवाली थाने की पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, उस पर एसपी की ओर से दो हजार रुपए का भी ईनाम घोषित है। खाली भूखंडों पर पत्थर डालकर कब्जा करने और दुकानदारों को डरा धमका कर अवैध वसूली करने वाले बदमाश के गिरफ्त में आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि आरोपी कछवाया पाडा की खंदी टेक निवासी पप्पू कोली पुत्र तोताराम है। जिसके खिलाफ 13 जुलाई 2020 को जाटव बस्ती निवासी कपिल जाटव ने घर में घुसकर मारपीट, चोरी व महिलाओं को बेअदब करने का मामला दर्ज कराया था। आरोपी के खिलाफ डकैती, लूट, अवैध हथियार रखने, फायरिंग, जानलेवा हमला, मारपीट व जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के करीब एक दर्जन मामले दर्ज हैं। जिला पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में आरोपी पप्पू समेत मामले अन्य तीन आरोपियोंं की गिरतारी के लिए दो-दो हजार रुपए का इनाम रखा था। गत दिवस इसी मामले में पुलिस ने आरोपी बडी बाखर निवासी जयवेन्द्र गुर्जर व संजय सिंह गुर्जर को गिरफ्तार किया था।



150 लोगों के विरोध के बीच तीन पुलिसकर्मियों ने दबोचा-

पुलिस के अनुसार आरोपी पप्पू कोली की तलाश में पुलिस की टीमे दो वर्ष से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, बजीरपुर समेत राजस्थान, उत्तरप्रदेश व हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही थी। लेकिन आरोपी इस बीच शहर में उत्पात मचाकर पुलिस को चुनौती दे रहा था।

ऐसे में थानाप्रभारी वीरसिंह ने कांस्टेबल हरीओम व ओमवीर सिंह को आरोपी की कॉल लोकेशन व ठिकानों के बारे में पता लगाने का जिमा दिया। दोनों कांस्टेबलों ने कड़ी मेहनत व अथक प्रयासों से आसूचना संकलन किया। इस बीच उन्हें सूचना मिली की आरोपी पप्पू कोली घर आया हुआ है। इस पर एएसआई देवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दोनो पुलिसकर्मी रात करीब साढ़े 10 बजे उसके घर पहुंचे। पुलिस को देख आरोपी घर में छुप गया। इस दौरान वहां करीब 150 लोगों की भीड़ भी जुट गई। लोगों ने आरोपी को पकडऩे का विरोध भी किया, लेकिन पुलिसकर्मी उसे दबोच कर थाने ले आए।

