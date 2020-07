नहीं मिला मेहनत का मोल, अब उठे विरोध के बोल

The price of hard work was not found, now the opposing words.Electricity corporation workers did not get 15 months incentive, protests in GSS .Work outs if not paid in seven days. Memorandum submitted to Assistant Engineer of Jaipur Discomविद्युत निगमकर्मियों को नहीं मिला 15 माह का इन्सेन्टिव, जीएसएस में किया विरोध-प्रदर्शन-सात दिन में भुगतान नहीं तो कार्य बहिष्कार,जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को सौंपा ज्ञापन