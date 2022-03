सड़क पर श्रद्धा का रैला, गूंज रहे कैलामाता के जयकारे

The rally of reverence on the road, the chants of Kalamata are echoing



करौली Published: March 28, 2022 11:37:43 pm



हिण्डौनसिटी. चैत्र प्रतिपदा नजदीक आने के साथ कैलादेवी के पदयात्रियों की आवक में इजाफा हो गया है। भरतपुर- बयाना मार्ग पर पदयात्रियों का भीड़ नजर आने लगी है। वहीं भण्डारा स्थलों पर पदयात्रियों की खूब आवभगत की जा रही है।

तीन दिन चल रही पैदल दर्शनार्थियों की आवक सोमवार सुबह बढ़ गई। बयाना मार्ग पर दूर तक हाथों में लाल पताकाएं थामे पदयात्रियों की भीड़ नजर आई। कोई साइकिल रिक्शा में तो कोई टेम्पों में कैला मां झांकी सजाकर जत्थे के साथ कैला मां के दरस को आगे बढ़ रहे थे।

दो वर्ष के बाद कैलामाता की चौखट धोकने आ रहे दर्शनार्थियों के सत्कार के लिए शहरवासियों से सेवा भाव से नि:शुल्क भण्डारे लगाए हैं। शहर से तीन किलोमीटर दूर नेहरू बीएड़ कॉलेज के पास से युवा भोले भक्त मण्डल की ओर से विशाल पाण्डाल लगा दर्शनार्थियों को भोजन व विश्राम आादि सेवा की जा रही है।

बयाना मार्ग पर शहर सीमा से करौली रोड के छोर तक दर्जनों भण्डारा स्थलों में भोजन और विश्राम की मनुहार से पदयात्री अभिभूत हैं। भण्डारों में सुबह 4 बजे से कचोड़ी, बेढई, छोल भटूरे और चाय का नाश्ता व दिन में मिठाई के साथ सब्जी, रोटी, दाल-भात आदि का भोजन कराया जा रहा है।

वहीं दोपहर में तपती दोपहरी में राहत देने के लिए कोल्ड ड्रिक्स, शबरत, ठण्डाई, आईसक्रीम आदि का वितरण किया जा रहा है। भण्डारा स्थलों पर सेवा की भावना देखते ही बन रही है। आयोजन समिति के सदस्यों के अलावा परिवार की महिलाएं, युवतियां व बच्चे भी काउंटरों पर खडे हो भोजन प्रसादी का वितरण कर रहे हैं।

