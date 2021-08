नदी के प्रवाह से उखड़ी कॉजवे की सड़क, गंगापुरसिटी मार्ग दूसरे दिन भी रहा बंद

The road of the Causeway blown up by the flow of the river, Gangapur City road remained closed for the second day

पांचना से आवक थमने से गंभीर नदी में उतरा जल स्तर