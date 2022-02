स्टेट हाइवे की सड़क बदहाल, वाहनों व राहगीरों का सुगम आवागमन दुश्वार

The road of the state highway is in bad shape, easy movement of vehicles and passers-by is difficult

-स्टेशन मार्ग पर लोगों को आवागमन में हो रही परेशानी

करौली Published: February 22, 2022 11:29:53 pm

हिण्डौनसिटी. शहर में बदहाल सड़कें स्थानीय लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हैं। बजट के अभाव में सड़कें गड्ढ़ामुक्त नहीं हो पा रही है। वैसे तो शहर की अधिकांश सड़कों की हालत खराब है, लेकिन उपाण्ड मुयालय को कई जिलों से जोडऩे वाले अन्तर्राज्जीय मार्ग स्टेशन रोड़ की सड़क कई वर्षों जर्जर है। स्थानीय लोगों के अलावा यहां से निकलने वाले बाहरी व्यक्ति भी गड्ढों से भरी इस सड़क पर हिचकौले खाने को मजबूर है। इस सड़क पर प्रतिदिन हजारों वाहनों के साथ लाखों लोगों का आवागमन रहता है।

स्टेशन रोड़ हिण्डौन उपखण्ड को दौसा और भरतपुर, सवाईमाधोपुर व धौलपुर जिलों के जरिए उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश से जोड़ता है। महवा रोड़ बाइपास तिराहे से करौली रोड़ बाइपास तिराहे तक करीब छह किमी लंबे मार्ग का सपूर्ण निर्माण करीब डेढ़ दशक पूर्व सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। निर्माण के बाद आरएसआरडीसी ने सड़क की मरमत पर लाखों रुपए का बजट खपा दिया। लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल पाई है।

इन दिनों सड़क के जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने के साथ गड्ढ़े बने हुए हैं। जर्जर सड़क पर अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। राहगीर भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वाहन सवार भी गिरकर गंभीर रूप से घायल हो जाते है।

लोगों नेे बताया कि इस संबंध में कई बार क्षेत्रीय विधायक, सांसद के अलावा आरएसआरडीसी और प्रशासन के अधिकारियों समेत कई अधिकारियों से शिकायत की गई। लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। किसी ने भी सड़क निर्माण कराने की जहमत नहीं उठाई है। ऐसे में लोग जर्जर सड़क पर आवागमन को मजबूर हैं।

बरसात के दिनों में स्थित और भी दयनीय हो जाती है। इस संबंध में विधायक भरोसीलाल जाटव ने बताया गत दिनों मुख्यमंत्री से इस संबंध में मुलाकात की थी। राज्य बजट में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है।

