कागजों में दब गई गाडिय़ा लुहारों के आवास की योजना,तीन साल में एक भी आवास स्वीकृत नहीं

करौली. गाडिय़ा लुहारों के उत्थान के लिए (The scheme of housing of the jewelers buried in paper) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित महाराणा प्रताप भवन निर्माण योजना कागजों में दब गई है।