प्लेटफार्म पर खड़ी दूसरी ट्रेन में चढ़ा परिवार, पता चला तो चलती ट्रेन से उतरी महिला, प्लेटफार्म पर गिर हुई घायल

A family climbed in the second train standing on the platform, it was revealed that the woman who was traveling from moving train, fell on the platform..Family sitting in Kochivili train instead of Janata Express.Hospital recruited injured woman.

-जनता एक्सप्रेस की बजाय कोच्चिवेली टे्रन में बैठ गया परिवार। घायल महिला को अस्पताल में कराया भर्ती