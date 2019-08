बाप-बेटी की मौत का राज मोबाइल कॉल डिटेल से खुलेगा

करौली. स्थानीय जिला मुख्यालय पर एक दर्जी के द्वारा आत्महत्या से पहले गला घोंट बेटी (The secret of father-daughter's death will open from mobile call detail) की हत्या करने के मामले का खुलासा मोबाइल कॉल डिटेल से होगा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।