जन्मोत्सव पर निकाली शोभायात्रा, गूंजे भगवान देवनारायण के जयघोष

The shobhayatra took out on the occasion of the birth anniversary, echoed the hymns of Lord Devnarayan

घोड़ी नृत्य व नाल उठाना रहा मुख्य आकर्षण

करौली Published: February 06, 2022 11:56:57 pm

श्रीमहावीरजी

कस्बा स्थित देवनारायण मंदिर पर 2 दिन से चल रहे वार्षिक मेले में रविवार को भगवान देवनारायण की शोभायात्रा निकाली गई। कलायात्रा की अगुआई में निकली शोभायात्रा में कई गांवों के गुर्जर समाज के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान कस्बा भगवान देवनारायण के जयघोषों से गुंजायमान रहा।

जन्मोत्सव पर निकाली शोभायात्रा, गूंजे भगवान देवनारायण के जयघोष



मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हरचरण पटेल ने बताया कि कोविड गाइड लाइन के चलते भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर कई आयोजनों की रस्में निभाई गई। सुबह मंदिर में विशेष पूजा आराधना की गई। उसके बाद गंभीर नदी के तट पर स्थित बड़े बगीचे में शोभायात्रा के शुभारंभ से पूर्व भगवान देवनारायण की प्रतिमा का जलाभिषेक किया गया। शोभायात्रा के आगे युवा बैण्ड बाजे की धुन पर नृत्य करते चल़ रहे थे । उनके पीछे महिलाएं सिर पर जल कलश रख शोभायात्रा में शामिल हुई। शोभा यात्रा श्रीमहावीरजी के मुख्य बाजार में होती हुई भगवान देवनारायण मंदिर प्रांगण में पहुंची।

कोविड़ गाइड लाइन के कारण इस बार धर्म सभा का आयोजन नहीं हुआ। औपचारिक तौर पर भगवान की माला की बोली 11000 रुपए में अकबरपुर निवासी विमल गुर्जर के नाम रही। वहीं रथ सारथी की बोली अकबरपुर निवासी हवलदार धारा सिंह ने ली। इस मौके पर उपप्रधान इन्द्राज सिंह, महामंत्री उमराव सिंह कोषाध्यक्ष मल्ली पटेल , करण मास्टर, तेजसिंह पमडी अकबरपुर सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

घोड़ी नृत्य देख झूमे लोग-

भगवान देवनारायण की शोभायात्रा में घोड़ी नृत्य आकर्षक का केंद्र रहा। शोभायात्रा में घोड़ी पालकों ने अपनी घोड़ी से बेहतरीन नृत्य प्रस्तुति देकर दर्शकों को झूमने पर विवश कर दिया। शोभायात्रा के बाद मंदिर परिसर में गुर्जर समाज के युवाओं ने नाल प्रतियोगिता में जोर आजमाइश की।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें